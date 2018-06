30/06/2018 - Incontro tifo-sindaco. Si attende che De Lucia consegni le quote

Un incontro cordiale e per certi proficuo quello andato in scena questa mattina, 30 giugno, in Comune tra il sindaco Battista e una delegazione di tifosi guidata dal presidente dell’associazione, Daniele Landolfi. Si è discusso della situazione in cui verte la società rossoblù, abbandonata dalla famiglia De Lucia a una quindicina di giorni dall’iscrizione, che però ha promesso di consegnare le quote di maggioranza al sindaco o a ‘Noi siamo il Campobasso’. Ad oggi però nessun passaggio è avvenuto e l’iscrizione è sempre più vicina (la data ultima è il 13 luglio). Il primo cittadino, che lunedì si rivedrà con Giulio Perrucci, ha assicurato la massima disponibilità in questi giorni che si annunciano caldi per i colori del capoluogo. Ora però De Lucia è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità e a mantenere quanto promesso nel comunicato di qualche giorno fa.