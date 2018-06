30/06/2018 - Pregiudicato si scaglia contro poliziotto in borghese e fugge: preso

Vagava all’interno di un condominio, quando è arrivato un poliziotto in borghese. Quest’ultimo, insospettito dalla presenza del pregiudicato nella palazzina, gli ha chiesto spiegazioni. A quel punto l’uomo si è scagliato contro l’agente e dopo una breve colluttazione è fuggito.

Il poliziotto ha immediatamente chiamato i colleghi in servizio. Le Volanti sono intervenute tempestivamente, dopo aver raccolto le prime informazioni dalle persone presenti sul luogo, sono riuscite ad individuare il soggetto responsabile, deferito pertanto alla competente autorità giudiziaria, per minacce e lesioni.

Inoltre, durante un controllo, sempre una Volante della Questura ha inseguito un centauro che non si era fermato all’alt durante un posto di controllo nel centro cittadino. Una volta preso, il giovane si è scagliato verbalmente contro i poliziotti che non solo gli hanno contestato le infrazioni al codice della strada, ma hanno anche deferito l’uomo, già pregiudicato, all’autorità giudiziaria per il reato di minacce a pubblico ufficiale.

Invece è finito ai domiciliari un noto pregiudicato locale, mentre si sono aperte le porte della casa circondariale di via Cavour per T.G., classe ’76, che aveva accumulato una serie di reati (estorsione, furto, ricettazione e stupefacenti). Il 42enne è finito in carcere per scontare una pena residua di 4 anni e 6 mesi. Le ordinanze sono state eseguite in entrambi i casi della Squadra Mobile.

Questo il bilancio delle attività svolte negli ultimi giorni dalla Polizia, mentre il questore Mario Caggegi informa di aver «predisposto per la stagione estiva ormai alle porte un piano di controllo del territorio ben definito dove opereranno in simbiosi organi investigativi e agenti preposti al controllo del territorio non solo nella provincia di Campobasso, che tende a svuotarsi con la partenza dei vacanzieri, ma anche nel territorio della fascia costiera dove opereranno in ausilio al personale locale anche Reparti aggregati da altre regioni».