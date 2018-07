02/07/2018 - Molise Gourmet, estate ricca di eventi tra sagre e ricchi menù

Si aprirà il prossimo 6 luglio la lunga estate di eventi che vedrà protagonista l’associazione enogastronomica "Molise Gourmet". «Abbiamo deciso di programmare l’estate 2018 perché ormai da diversi anni partecipiamo a diverse manifestazioni gastronomiche da dietro le quinte. Molte persone seguono le nostre attività perché attirate da menù e piatti sempre sfiziosi e talvolta innovativi», spiega il segretario Michele Ciarlariello.



Sono una decina i soci tra Chef e aiutanti che partecipano alle attività fino alla presenza di 30 soci che collaborano alla riuscita degli eventi. «L’idea nasce dalla voglia di stare in mezzo alla gente e di condividere più possibile la nostra passione con la prospettiva di crescere. Questa è la linea dettata dal nostro presidente Francesco Augusto Granchelli e che tutti condividiamo. Quest’anno per la prima volta usciamo anche fuori regione con una tappa a Vasto in cui proporremo un piatto esclusivo a base di ventricina» conclude.



Proprio il 6 luglio saranno impegnati con il corso di cucina "La cucina sana per tutta la famiglia" a Isernia, mentre dal 12 al 14 luglio si trasferiranno in Abruzzo, e per la precisione a Vasto, in occasione del Festival della ventricina del vastese in piazza D’Avalos.



Il 17 e 18 luglio saranno poi a Termoli per il "Festival Beer", la degustazione di birre artigianali e il tagliere tipico molisano in piazza sant’Antonio. A fine luglio, ovvero il 28, saranno a Fossalto per la seconda edizione de "Il mare in collina" con degustazione di piatti tipici della tradizione termolese.



Ad agosto gli appuntamenti si apriranno l’8 con la "Seconda sagra del tartutufo" a Guardialfiera e si sposteranno poi di nuovo a Termoli l’11 e 12 agosto per "La sagra del tortellino e i primi della tradizione termolese" a Porticone. Il 18 agosto a Fossalto per la degustazione di "Usi, costumi e tradizioni del centro storico di Fossalto" e il 19 infine a Portocannone per la degustazione di pasta nella festa di fine gara della quarta "Lart e posht".