01/07/2018 - Cooperativa Koinè, campus interculturale con i bimbi

Casacalenda. Da lunedì 2 a venerdì 13 luglio, grazie alla collaborazione di volontari e dei ragazzi stranieri ospiti del centro - progetto Sprar per minori stranieri non accompagnati "Casa Giselda" Cooperativa Koinè di Casacalenda, si svolgerà un campus interculturale.



«Giunti alla terza edizione più che mai vogliamo trasmettere il messaggio di una integrazione che parta dai bambini, che superi le barriere e i pregiudizi che ostacolano la creazione di una società multiculturale - spiegano gli organizzatori - Accompagneremo i piccoli partecipanti in unpercorso di scoperta percettivo-emozionale.Un approccio multi-disciplinare che passa non soltanto dal gioco e la conoscenza dell’altro ma anche dall’arte e la cultura territoriale».



Tutti i giorni giochi, laboratori creativi e di lingua inglese e arabo, teatro per la realizzazione di uno spettacolo finale ispirato al film Disney "Inside Out", ci sarà poi l’esplorazione del territorio e la natura dell’ Oasi Lipu di Casacalenda. Poi ci sarà la visita alla piccola fattoria di 20 caprette, appena nata e gestita da ex-beneficiari del progetto Sprar grazie alla generosità di Francesco Ramacieri e la maestra Lucia di Casacalenda.



I ragazzi trascorreranno una giornata a San Giuliano di Puglia dove saranno accolti dalle suore africane risiedenti e dai volontari del MeTe Museo Multimediale Memoria del Terremoto. Inoltre sarà supportato il progetto docu-fiction "Una terra chiamata Molise" che il 5 luglio girerà le sue scene a Casacalenda coinvolgendo i ragazzi ospiti e i bambini partecipanti al campus in un’ottica di valorizzazione territoriale e accoglienza.