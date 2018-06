29/06/2018 - Compra cellulare on line ma è una truffa: nei guai 33enne

Provincia Di Campobasso. Aveva comprato un telefonino su Internet corrispondendo al venditore il costo pattuito – 159 euro – sul conto corrente a lui intestato. Ma al giovane riccese che aveva effettuato l’acquisto,lo smartphone non è mai arrivato a casa. Il ragazzo si è accorto di essere vittima di una truffa on line e ha presentato denuncia-querela sporta ai militari della stazione di Riccia.

I carabinieri sono riusciti a risalire al truffatore, un 33enne della provincia di Salerno, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati. Il campano aveva ‘adescato’ il giovane cliente con un’inserzione su un sito di acquisti on line riconducibile ad una società a lui intestata. Poi aveva raggirato il ragazzo molisano che aveva risposto all’annuncio e pagato il dovuto. Ora dovrà rispondere all’accusa di truffa.

Inoltre,i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 24enne di Polignano a Mare (provincia di Bari), fermato a Campobasso nel corso di un posto di blocco. Guidava l’auto con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. La patente di guida è stata ritirata ed il mezzo è stato affidato ad idonea persona.

Per garantire la sicurezza del territorio e per prevenire gli incidenti stradali, sono stati intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia del capoluogo. Un’operazione avviata con l’inizio dell’estate, quando si esce di casa più frequentemente e i borghi si vivacizzano con le consuete iniziative culturali ed enogastronomiche. Mercoledì sera, ad esempio, i controlli dei Carabinieri si sono concentrati prevalentemente sui territori di Jelsi, Gildone, Campodipietra, Toro e zone limitrofe, con i militari presenti sia nei centri abitati che lungo le principali arterie stradali che collegano il Molise alla Puglia. Sono state sottoposti a controllo un totale di 16 mezzi, 18 persone, è stata elevata una contravvenzione al codice della strada. Inoltre, sono stati controllati tre esercizi pubblici ed intensificate le verifiche sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale.