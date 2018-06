29/06/2018 - Rubava gas metano manomettendo l’impianto di casa: denunciato

Riccia. Furto aggravato di gas metano: è l’accusa di cui dovrà rispondere un 63enne di Riccia, già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno tenuto sott’occhio per un po’ di tempo. Tutto è nato dopo la denuncia del legale rappresentante di una società distributrice che si era accorto di un ‘ammanco’ nella fornitura di gas. L’uomo era moroso e sull’impianto di casa erano stati apposti i sigilli. Ma lui aveva scoperto il modo per manometterli pensando di beffare la società di gas e che forse nessuno se ne sarebbe accorto. Tuttavia, aveva fatto male i suoi calcoli: dalla società avevano notato che qualcosa non andava e lo avevano segnalato ai Carabinieri.Sono dunque partite le indagini grazie alle quali i militari si sono accorti che il 63enne si approvvigionava di gas illegalmente. Da qui è scattata la denuncia nei confronti del cliente ‘scroccone’.