30/06/2018 - Petrolio molisano, Lega Molise rivendica rimborso degli utili

Rotello. Aida Romagnuolo, consigliera regionale della Lega Molise, durante un incontro avuto a Rotello con alcuni esponenti della Lega basso molisana, ha rivendicato per il Molise gli introiti che dovrebbero derivare da alcuni piccoli pozzi petroliferi compresi nella zona di Santa Croce di Magliano, Rotello, Ururi e Larino. «Trovo giusto che la nostra regione venga abbondantemente risarcito per il petrolio che da settanta anni regala ad altri: se i comuni di Santa Croce di Magliano, Rotello, Ururi e Larino fossero stati ben tutelati con una giusta contropartita come succede in Basilicata avrebbero sicuramente potuto realizzare tutte quelle strutture, infrastrutture e quei servizi che oggi mancano o sono fatiscenti».

Colpa di questo scempio, secondo la Romagnuolo, è «la classe politica dormiente» che ha ottenuto solo che «i nostri giovani, i nostri padri e mamme di famiglia emigrassero lasciando i loro affetti, i loro paesi nella più triste desolazione e questo non può essere più possibile», anzi continua la Romagnuolo «dobbiamo impegnare la Regione per portare queste istanze al Tribunale dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, perché tutto questo cessi e si restituisca la giusta dignità ad un popolo e a un territorio tra i più ricchi d’Italia mentre, nella realtà delle cose, il Molise è tra le regioni più povere d’Italia».