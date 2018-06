29/06/2018 - Di Giacomo (Sappe): "In Molise è boom di armi, in un anno +34%"

Purtroppo - ha spiegato ancora Di Giacomo che da alcuni giorni è in sciopero della fame - le persone con problemi di dipendenza da alcol o droga non dovrebbero essere tenute dietro le sbarre, anche loro sono vittime perché più deboli e subiscono di tutto in carcere. Anziché aumentare il numero di agenti continua a crescere solo il numero di detenuti e dunque la funzione rieducativa viene meno perché il sovraffollamento e i mancati controlli creano una miscela esplosiva di cui chiederò conto al nuovo governo a cui porterò quasi 3 milioni di firme.