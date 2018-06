29/06/2018 - Molise al Wave 2018, focus sugli scali di Larino e Casacalenda

Ha avuto inizio questa settimana, lunedì 25 giugno per terminare venerdì 13 luglio, W.A.Ve 2018, il workshop di architettura cui sono invitati alcuni tra i più noti professionisti del settore, con la regia dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

All’edizione annuale sono presenti anche l’Ordine degli Architetti e la Fondazione Architetti della Provincia di Campobasso, co-protagonisti di uno dei progetti più ambiziosi e interessanti dell’evento: quello che riporta al centro del dibattito il rapporto tra le stazioni ferroviarie e i centri storici di città o paesi, quest’anno anche con la collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana. Per il Molise è presente il neo Presidente della Fondazione Architetti molisana, Alessandro Izzi.

«L’obiettivo – spiegano gli architetti – è quello di dare forma al cambiamento del rapporto delle stazioni con le città, le loro connessioni, le potenzialità turistico culturali dei territori e il rapporto con le comunità che le abitano. Un impegno per approfondire le possibili progettualità e gli interventi a Larino e Casacalenda. Fondamentali saranno i contesti e i confronti per partecipazione attiva del tessuto sociale».

W.A.Ve 2018 è un grande laboratorio di studio, fra conferenze e approfondimenti, di un confronto internazionale sui temi più urgenti della contemporaneità che nella sua visione omnicomprensiva individua nelle stazioni ferroviarie non più il solo luogo in cui inizia o finisce il viaggio, ma rappresentano nuove piazze delle città.

Il focus molisano è puntato sulle prospettive di sviluppo degli scali di Larino e Casacalenda. L’evento annuale porrà l’attenzione anche sulle nuove opportunità che tali potenziali interventi svilupperanno nei singoli centri, seguendo l’indirizzo della città sostenibile, connessa, efficiente e culturalmente viva. «Nelle prossime settimane si articolerà un programma di iniziative per rendere il progetto più conosciuto e partecipato, così come auspicato a W.A.Ve 2018», concludono gli architetti.

Il workshop in corso di svolgimento a Venezia coinvolge 26 centri storici in tutto, 1300 studenti, 26 docenti italiani e internazionali, 5 nazioni (per la prima volta sedi internazionali dei workshop) e una grande mostra finale. Sviluppa il tema dell’”Italian beauty” su un periodo di tre settimane di progettazione intensiva. Un grande evento che alterna le conversazioni con i protagonisti della cultura architettonica alle conferenze di architetti noti per i loro interventi nei centri storici italiani (tra gli altri, Carlo Terpolilli e Vincenzo Latina).

In più, gli incontri con giornalisti, scrittori e architetti. La mostra dei progetti elaborati nelle tre settimane sarà aperta al pubblico dal 16 al 20 luglio nelle sedi Iuav del Cotonificio e di Magazzino 6, con ingresso libero. Saranno inoltre calendarizzati incontri e conferenze sul territorio per divulgare i risultati dei lavori realizzati.