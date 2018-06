29/06/2018 - L’attualità delle parole di Martin Luther King nel convegno Fidapa

Larino. A 50 anni dalla morte del leader afro-americano Martin Luther King, la Fidapa di Larino ha organizzato il convegno "I Have a dream" svoltosi ieri, giovedì 28 giugno, nella sala della Comunità in Largo Pretorio. Tema di discussione l’attualità delle parole di Luther King e situazione sulle strategie di accoglienza, del ruolo degli Sprar in Molise.

«Si può uccidere il profeta ma non le sue parole» questo il pensiero di Don Antonio Di Lalla, parroco della comunità frentana, intervenuto durante il corso del dibattito per sottolineare l’importanza di «umanizzare la società e di restare umani». Al dibattito hanno partecipato Rosa Marcogliese, presidente Cooperativa Koiné di Casacalenda, Monica Gammieri, psicologa allo Sprar di Larino e Don Anotnio Di Lalla, direttore responsabile del periodico "La Fonte". Ha moderato il dibattito la Presidente della sezione Fidapa Larino Iole Ramaglia, mentre prima della discussione in sala c’è stato un confronto tra la dottoressa Giacinta Gasdia e il professor Errico Vitale.