01/07/2018 - Campus estivo fra calcio e nuoto, la proposta del Difesa Grande

Termoli. Campus estivo in spiaggia per il Gs Difesa Grande Termoli in collaborazione con il lido Oasi’s Village di Rio vivo. Si parte il 16 luglio prossimo in tre date: 16-21 luglio, 23-28 luglio e 29 luglio-4 agosto. I bambini da 6 a 11 anni svolgeranno diverse attività all’aria aperta: calcio, nuoto e altri giochi.