30/06/2018 - Oratori, giochi e preghiera: tutto pronto per l’evento Cre-grest

Palata. All’opera! È questo il titolo dell’evento Cre-grest di quest’anno che si svolgerà nella parrocchia di Santa Maria La Nova a Palata dal 1 al 8 luglio. Il nome, emblematico, vuole richiamare sia «il comando originario dato da Dio all’uomo, che l’invito che Egli rivolge a ciascuno di noi e che noi ci volgiamo reciprocamente».

Cre-grest è una proposta estiva e rappresenta un’occasione unica, per i ragazzi, di scoprirsi capaci di agire e di scorgere l’opera creativa di Dio attraverso le varie attività: lavori di gruppi, giochi di squadra, preghiera comunitaria. Per l’organizzazione di questo evento hanno collaborato non solo il parroco, le catechiste e gli animatori, ma anche i genitori dei ragazzi per offrire ai bambini una settimana ricca di esperienze ed emozioni alla scoperta del Creatore.