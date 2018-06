30/06/2018 - “Segni e Colori", mostra bi-personale d’arte al Castello Svevo

Termoli. Il Castello Svevo sarà la location che ospiterà la mostra bi-personale di Valeria Vitulli e Nazareno Rocchetti nei primi dieci giorni di luglio. “Segni e Colori", patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale, dal Comune di Termoli e dall’Ordine dei Psicologi del Molise, propone una serie di opere, sia di pittura su legno realizzate attraverso la bruciatura del colore con la tecnica definita “oleo por combustiòn del pigmento”, sia sculture su marmo, terracotta e bronzo.



La presentazione avverrà domenica 1 luglio a partire dalle ore 18 al Cinema S. Antonio dove Angelo Cocozza, scrittore e creativo di Poesia Visiva, Maria Pia De Martino, poetessa e attrice e Carmen D’Amico, interpreteranno le opere in esposizione nelle sale del Castello Svevo con il Recital Poetico "La donna e il mare”. Alle 19 poi, l’inaugurazione della Mostra al Castello Svevo. A seguire aperitivo con buffet offerto da Cantine D’Uva di Larino, Il Fornello da Leda, Onav Sezione di Campobasso.



Nell’ambito dell’evento "Segni e Colori", sempre al Castello Svevo, ci saranno ulteriori tre appuntamenti di riflessione e di cultura. Il primo è previsto per venerdì 6 luglio alle 18.30, con il convegno "La psicologia della Bellezza e l’epifania del senso" con il Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise, Nicola Malorni.



A seguire Silvestro Regina, scultore, orafo, educatore e naturopata, si soffermerà su "Epigenetica e Bellezza, la salute come un fatto culturale". Sabato 7 luglio, con inizio alle ore 18, nel Borgo Vecchio “Fiori eduli e Poesia” di L. Palazzoli, medico e ricercatore e Maria Pia De Martino, poetessa e attrice. Mentre domenica 8 luglio, a partire dalle ore 18.30, al Castello Svevo ci sarà la performance di Stone Balancing di Cico Stone. Sarà possibile visitare la mostra al Castello Svevo di Termoli dal 1 al 10 luglio, dalle ore 18 alle 24. L’entrata è libera. Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook oppure chiamare il 3477411273, email: barbaradigiovanni@gmail.com.

