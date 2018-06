30/06/2018 - Giornata rifugiato: al Fulvio “Voci alt(r)e”, ospite poeta Ali Umeed

Guglionesi. Si intitola Voci Alt(r)e, un gioco di parole che rimanda all’idea di suoni umani acuti, che vogliono farsi sentire, e ad una comunicazione differente, lontana dai soliti luoghi comuni.

Si tratta dell’evento che il Comune di Guglionesi e lo Sprar gestito dall’associazione di promozione sociale ‘MondoNuovo’ hanno organizzato, in collaborazione con l’associazione ‘Informare’, in occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale del rifugiato e della campagna #withrefugees.

L’appuntamento è per lunedì 2 luglio alle ore 18 al cinema-teatro “Fulvio” di Guglionesi, con ingresso gratuito.

Accanto alle esibizioni degli ospiti dei centri di accoglienza “Sweet dreams” di Campomarino e “Camping Sangro” di Torino di Sangro, che eseguiranno alcuni brani musicali frutto di un laboratorio tenuto nei rispettivi Cas, ci sarà un ospite speciale: il poeta pakistano Ali Umeed che reciterà alcune delle sue poesie. Ad accompagnare lo spettacolo che si snoderà tra musica e poesia ci sarà l’attrice locale Elisa Amoruso.

Umeed, questo viandante di parole che vive da tempo in Italia, quando è arrivato nel nostro Paese - circa 30 anni fa - ha fatto il “vu cumprà” girando in lungo e in largo le spiagge della Penisola. I suoi primi anni qui sono stati difficili ma, a dispetto di ciò, non ha mai abbandonato la sua vocazione poetica che lo ha portato a scrivere poesie in italiano, edite da Morlacchi editore (Perugia). Di pregio le sue raccolte poetiche “Bilancio interiore” (2009), con oltre 7000 copie vendute, e “Candele dei sentimenti” (2017), che vantano traduzioni in inglese e tedesco (la prima) e in inglese e spagnolo (la seconda).