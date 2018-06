10/06/2018 - Cvtà street fest: gli eventi di chiusura della 3° edizione

Ultima giornata, domenica 10 giugno , per la terza edizione del Cvtà street fest, il festival che ridisegna con l’arte il paesaggio urbano di un antico borgo molisano, Civitacampomarano.

Previsti anche per domenica due tour dei Muri, il primo alle 10,30 e il secondo alle 16,30. Con l’accompagnamento di speciali ‘ciceroni’, gli studenti delle scuole superiori del territorio, sarà possibile fare un giro di circa 90 minuti alla scoperta di Civitacampomarano e dei suoi tesori d’arte. La sottoscrizione è libera e ci si può iscrivere all’Info point del Festival.

Alle 17 è previsto il concerto dei Tetes de Bois, celebre gruppo romano che suonerà in acustico per chiudere il festival.

Un collettivo artistico composto da Andrea Satta alla voce, Angelo Pelini al pianoforte, Carlo Amato al basso e chitarre e Luca De Carlo alla tromba. I Tetes de Bois accompagneranno il pubblico tra canzone d’autore, folk, poesia, rock.

Vincitori della Targa Tenco come migliori interpreti nel 2002, nel 2007 e nel 2015, il loro ultimo cd, “Extra”, è dedicato al loro primo grande amore, il poeta-musicista Léo Ferré.

«Noi andremo a vedere – dice Andrea Satta – lo stupore della comunità che scruta i muri, i tratti, i colori e i volti che illuminano gli angoli e danno un senso ai luoghi, alla solitudine e al dialogo. Non c’è niente di più rivoluzionario».

All’attività musicale e discografica, la band guidata da Andrea Satta ha sempre affiancato l’ideazione e la direzione artistica di progetti dedicati all’interpretazione degli spazi urbani ed extraurbani, alla condivisione di palchi non convenzionali come luoghi possibili dell’arte: il festival Stradarolo, TRAMiamo, la Ferrovia dell’allume, Avanti Pop, "Munnizza. Un corto illustrato su Felicia e Peppino Impastato" e, soprattutto, il Palco a Pedali, il primo eco-concerto al mondo alimentato interamente dall’energia prodotta dal pubblico in bicicletta.

Alle 19,30 ci sarà la cerimonia di chiusura del festival, giunto quest’anno alla terza edizione. Sarà un momento per riflettere sull’edizione del 2018 e porre lo sguardo verso il futuro di Civitacampomarano.

Gli artisti ‘street’ di quest’anno sono stati 2501, Alberonero, MP5 e Brus.