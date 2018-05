27/05/2018 - Tamburello e musica popolare: masterclass al conservatorio Perosi

Il Dipartimento di musica antica e popolare del Conservatorio ‘L. Perosi’

di Campobasso organizza per martedì 29 (ore 14:30-19:30) e mercoledì 30 maggio

(ore 10:30-13:30) una masterclass dal titolo “Il tamburello: ritmi e repertori nella musica popolare italiana” tenuta dall’istrionico archeologo ed etnomusicologo italiano

Walter Santoro, aperta anche agli esterni.

L’obiettivo dell’iniziativa sarà quello di conoscere e sviluppare le tecniche base della musica tradizionale del Sud Italia,

analizzandone peculiarità stilistiche e timbriche.

“Ospitare Walter Santoro – commenta la coordinatrice degli incontri Luigia Berti – è motivo di grande vanto e prestigio per la nostra istituzione musicale, che dallo scorso anno ha aperto ufficialmente le porte alle musiche di tradizione popolare, inaugurando con un seguitissimo seminario sulle danze popolari tenuto da Franca Tarantino la stagione degli appuntamenti di musica antica e popolare. Nell’aprile scorso abbiamo ospitato la grandissima voce popolare Lucilla Galeazzi, che ha incantato il folto pubblico intervenuto. L’ottica è quella di ampliare l’offerta formativa del ‘Perosi’, rivolgendosi sia agli studenti che lo frequentano che ad un’utenza esterna più allargata, creando occasioni di incontro con repertori ‘altri’, incontri affidati a nomi illustri nel panorama nazionale ed internazionale, rispondendo nel contempo ad istanze ormai imprescindibili in un mondo dove la commistione tra generi e stili rappresenta una improcrastinabile esigenza artistica. Ma l’ottica è anche quella di valorizzare le eccellenze del territorio, aprendo un dialogo con realtà locali di valore, attive in ambiti diversi da quello che definiamo ‘colto’".