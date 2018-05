20/05/2018 - Cnu: nell’atletica leggera in gara i portacolori molisani

La prima giornata di competizioni dell’atletica leggera è stata l’occasione anche per le prove di due alfieri del Cus Molise. Nel mezzofondo sui 1.500 metri quattordicesima posizione per Letizia Di Lisa. La virtusina, alle prese con qualche problema di carattere fisico alla vigilia che l’ha un po’ limitata, si è trovata a chiudere la propria performance con un 4’50”43.

Nel salto con l’asta al maschile sesto posto per il venafrano dell’Atletica Isernia Gioele Verrecchia che ha saltato la miglior misura di 3,80 metri al secondo tentativo dopo un 3,60 metri al primo salto. Passate le misure di 3,90 e 3,95 metri ha poi fallito tutti e tre i tentativi ai quattro metri.