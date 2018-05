19/05/2018 - Imprese, in ballo 1,2 milioni di euro per il “Made in Molise"

In un mondo che viaggia velocemente grazie all’uso di internet, che permette l’acquisto di qualsiasi oggetto semplicemente con un click, non si può essere competitivi se non si analizzano i mercati esteri e le dinamiche interne agli stessi su cui si andranno poi ad investire le risorse. È proprio in quest’ottica che nasce il “Progetto di promozione dell’export destinato a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Inserito all’interno del programma operativo regionale Fesr-Fse per il settennio 2014-2020 relativo alla competitività del sistema produttivo, il bando vuole supportare le aziende nel percorso di esportazione al fine di difendere ed accrescere la strategia del “Made in Molise” ed avere la possibilità di acquisire nuovi mercati esteri e di ricevere nuovi investimenti. L’obiettivo è sostenere progetti che siano finalizzati allo sviluppo delle capacità d’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese riconducibili a specifiche esigenze di settori, reti d’imprese, filiere produttive e distretti.

La dotazione finanziaria per i progetti è pari ad un milione e duecentomila euro, concessi in regime de minimis, vale a dire che l’importo massimo degli aiuti ottenuti dall’impresa non può superare i 200mila euro nell’arco dei tre anni, come stabilito dal Regolamento Europeo numero 1407/2013. L’intensità di aiuto per i soggetti beneficiari corrisponde al 50% delle spese complessive ammissibili. Non sono concessi incentivi alle esportazioni direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione.

Tra i soggetti ammessi alla richiesta di sostegno ci sono le piccole e medie imprese che hanno la propria sede o l’unità operativa sul suolo della Regione Molise. Nello specifico sono le reti di imprese con caratteristiche di piccola e media dimensione, i consorzi e le società consortili costituiti anche in forma cooperativa ed altre forme di raggruppamento giuridicamente riconosciuto.

Le domande, insieme alle proposte progettuali, vanno inoltrate entro e non oltre le ore 12 del 20 giugno 2018 esclusivamente in via elettronica utilizzando la procedura informatica presente sulla piattaforma MoSEM sulsito. Per dubbi, aiuti per la compilazione delle domande od ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici della Confcommercio Molise situati in Contrada Colle delle Api a Campobasso.