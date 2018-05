18/05/2018 - Giornata del Biologo Nutrizionista, visite gratuite alla popolazione

Isernia. Per la quinta edizione della Giornata Nazionale del biologo nutrizionista sarà Isernia la città che ospiterà l’evento in Molise. Dalle 10 alle 19 circa in piazza Andrea d’Isernia i biologi nutrizionisti saranno impegnati con uno stand in cui saranno allestiti tre studi così da fornire consulenze gratuite alla popolazione. Alle giornate parteciperanno anche numerosi biologi della provincia di Campobasso, che operano anche nel Basso Molise. Il sovrappeso e l’obesità (specialmente quella addominale) sono i fattori che si sono dimostrati associati a un maggior rischio di malattie infiammatorie croniche. Da qui l’importanza di mantenere un corretto stile di vita, a tutte le età e garantire un’educazione alimentare diffusa. Saranno effettuate, a chi ne farà richiesta, interviste alimentari e dello stile di vita, valutazioni antropometriche e dello stato nutrizionale. Questi dati, elaborati da Enpab, l’Ente di previdenza dei Biologi, e dall’Università di Roma Tor Vergata saranno utilizzati come campione sugli stili di vita in Italia. La Giornata rientra tra le iniziative di welfare strategico di supporto alla professione e di sostegno al lavoro.