19/05/2018 - Serata rock al teatro Fulvio con la chitarra di Peppino D’Agostino

Guglionesi. Torna la grande musica in Basso Molise e lo fa con una delle chitarre rock più importanti del panorama musicale italiano, Peppino D’Agostino, che farà tappa con il suo tour europeo a Guglionesi al teatro "Fulvio" martedì 22 maggio a partire dalle 20,30.

Peppino D’Agostino, chitarrista rock italiano, ha raggiunto una fama internazionale sin da quando sbarcò in America 31 anni addietro. I lettori della rivista Guitar Player lo hanno votato miglior chitarrista acustico ed Acoustic Guitar People’s Choice award, e lo hanno premiato il suo Cd "Every Step of The Way" al terzo posto come miglior album di tutti i tempi. Inoltre, è stata votata tra le dieci migliori chitarre acustiche del mondo da Guitar Player magazine.

Complessivamente D’Agostino ha registrato 18 album e si è esibito in 30 nazioni, tra festival internazionali e grandi teatri. Ha diviso il palco con i grandi della chitarra quali Leo Kottke, Tommy Emmanuel, Eric Johnson, Martin Taylor, Larry Carlton, Corrado Rustici e David Tanenbaum. Oltre a tenere workshop, masterclass e seminari, è impegnato con gli editori più importanti, come Truefire, Alfred Publishing, Hal Leonard e Acoustic Guitar Magazine Books, che pubblicano i suoi metodi di lavoro e le sue composizioni.

Nel 2011 il brano "Stammi Vicino" scritto da Peppino con Vasco Rossi e Stef Burns ha raggiunto il primo posto nella categoria Rock su ITunes. Il suo ultimo cd "Penumbra" è stato pubblicato dall’etichetta Americana Mesa Blue Moon.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il 347 8591246, Giancarlo.

AC