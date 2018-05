18/05/2018 - Giornata nazionale dei Castelli, tanti eventi anche in Molise

La XX edizione delle Giornate nazionali dei Castelli è in arrivo. Il 19 e 20 maggio ci saranno aperture straordinarie con visite guidate gratuite in tutta Italia a castelli e borghi fortificati.

Tanti gli eventi in programma a cura della sezione Molise dell’Istituto italiano dei Castelli.

L’evento principale in provincia di Campobasso sarà sabato 19 maggio al castello d’Evoli di Castropignano dove, alle ore 10, ci sarà la presentazione della tesi di laurea dell’architetto Paola Morrone, vincitrice del 1° premio ex aequo assegnato nel 2016 dal Consiglio scientifico nazionale dell’Istituto Italiano dei Castelli per la sua tesi di laurea sul castello d’Evoli di Castropignano. Alle ore 11,30 ci sarà la conferenza del professor Sebastiano Martelli su “Uno sconosciuto romanzo dell’800 ambientato nel castello di Castropignano". A seguire, la visita del castello.

Aperti al pubblico per le visite guidate nella provincia campobassana i castelli di Campobasso, Termoli, Tufara, Gambatesa, Civitacampomarano, Castropignano, Palazzo Baronale di Macchia Valfortore e Torri di Riccia e Colletorto.

Nella provincia di Isernia l’evento clou sarà invece domenica 20 maggio nel castello Baronale di Macchia d’Isernia dove, alle ore 11, ci sarà l’apposizione della targa di riconoscimento al castello di Macchia d’Isernia assegnata dal Consiglio scientifico nazionale dell’Istituto Italiano dei Castelli. Alle ore 11,30 seguirà la presentazione della tesi di laurea sul castello e il borgo di Macchia d’Isernia redatta dalla dottoressa Valentina Lancellotta e, infine, la visita guidata del castello. Sempre nella provincia isernina, si potranno fare visite guidate gratuite ai castelli e monumenti di Macchiagodena, Pescolanciano, Venafro, Borgo murato di Fornelli.

Tanti dunque gli eventi da non perdere in Molise, consultabili a questo link.