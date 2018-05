14/05/2018 - M5S: A Manzo vicepresidenza Consiglio, un posto in Ufficio presidenza

Campobasso. La presidenza del Consiglio regionale non gli interessa, lo hanno detto in mattinata anche al presidente Donato Toma. Mentre si sono fatti avanti per la vicepresidenza che dovrebbe andare - come ha chiesto il Movimento 5 Stelle - a Patrizia Manzo.

«Patrizia è la persona giusta per ricoprire tale ruolo - hanno scritto - in quanto è già stata portavoce in Assise per 5 anni ed è stata la più votata in tutto il Molise, quindi conosce bene la macchina amministrativa e ha ricevuto un’investitura popolare che va riconosciuta e certificata». E’ noto che questo incarico viene generalmente affidato (con votazione dell’aula) alle minoranze. E non è un segreto che anche il Pd ambisca a ricoprire questo ruolo.





I grillini hanno fatto presente anche la loro intenzione ad entrare nell’Ufficio di presidenza: «Il posto giusto per assicurare un controllo migliore della macchina amministrativa. Il luogo adatto a garantire maggiore trasparenza».



È infatti da lì che si controlla il rispetto del regolamento interno, che si tutela l’esercizio dei diritti dei consiglieri, che si assicura il buon andamento dei lavori di Commissione. Ed è sempre lì che si programma l’ordine dei lavori del Consiglio o che che si predispone lo stato di previsione della spesa per il funzionamento di Consiglio, Commissioni, Gruppi e uffici annessi.



«La nostra entrata nell’Ufficio di presidenza sarà a costo zero. Possiamo annunciare già ora, infatti, la rinuncia a tutte le indennità aggiuntive. Sappiamo bene che in partenza possiamo contare solo sui 6 voti dei nostri portavoce, ma non vogliamo credere che centrodestra e centrosinistra chiuderanno la porta in faccia a 65 mila cittadini che ci hanno scelto alle elezioni».