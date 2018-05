15/05/2018 - Trasformazione digitale aziende, se ne parla alla Camera di commercio

La Camera di commercio del Molise organizza, per giovedì 24 maggio alle 15, un seminario dal titolo “Piano impresa 4.0: un futuro smart per la tua azienda”. L’incontro si terrà nella sala convegni della Camera di commercio a Campobasso, in piazza della Vittoria 1.

Si discuterà del sistema camerale per la trasformazione digitale delle imprese, di tecnologie abilitanti industry 4.0, dei servizi digitali delle Camere di commercio. Relatori saranno il dottor Alessio Misuri di Dintec, il professor Rocco Oliveto dell’Università degli studi del Molise e il dottor Tobia Ascione di InfoCamere.