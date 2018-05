13/05/2018 - Nuova Giunta, Lega si spacca. "No alla spartizione delle poltrone"

Coordinatore Di Campobasso Contro Mazzuto. I posti in giunta sono cinque, ma gli aspiranti assessori sono molti di più. E alcuni dei non eletti aspirerebbero a far parte della squadra di governo che il presidente della Regione Donato Toma sta componendo. Uno stop alla nomina degli assessori esterni arriva dal coordinatore di Campobasso della Lega Antonio Di Viesti che in una nota stampa lancia una serie di siluri agli alleati della coalizione di centrodestra: “Basta giochini di partito, basta con le logiche di spartizione delle poltrone; basta coi tecnici che si sostituiscono ai politici e non risolvono un bel niente; basta con chi, senza voti e senza passare dalle elezioni crede di poter rappresentare la volontà popolare senza aver preso un voto!”.





Alla luce dell’importante risultato elettorale, la Lega aspira ad avere un proprio rappresentante nella Giunta e nei giorni scorsi è circolato il nome di Luigi Mazzuto. Ma con la sua nota Di Viesti sembra prenderne le distanze: “Mi dissocio dal nefasto intento che ci ricondurrebbe spediti alla irrilevanza politica di nominare assessori esterni. Fuori i professionisti della poltrona, i poltronari, sempre pronti a sfruttare le mille pieghe delle norme e degli ordinamenti per rincorrere bramosie di fama e di potere. Fuori coloro che hanno piegato la Regione e la Nazione portando i cittadini alla esasperazione.

La Lega ha numerosi uomini (e donne) che hanno speso la propria credibilità, scendendo direttamente nelle piazze, fra la gente, e riscuotendo voti personali e indiscusso successo politico; ed è a questi che Matteo Salvini deve affidare la conduzione dei processi politici per aiutare le persone, non a chi cavalca l’onda a fini personalistici. Voglio sperare che nella costituzione della giunta regionale della nostra amata Regione, il nostro partito sappia esprimere con forza e chiarezza il concetto che “amministratore popolare è chi ha ricevuto i voti e il consenso popolare” e, quindi, sappia proporre-imporre alla coalizione figure assessoriali che serbano nel proprio seno “direttamente” la necessaria sovranità, acquisita passando dal voto. Alla nomina di esterni – insiste – farò conseguire le necessarie determinazioni politiche perché non è altrimenti tollerabile che si voti l’una (persona) e si elegga l’altro (poltronaro)”.





Dunque, al governatore Donato Toma Di Viesti chiede di rispettare “i canoni minimi di democrazia e decenza e di far rispettare il voto dei suoi corregionali. Mi auguro che il presidente Toma e soprattutto il nostro capitano, Matteo Salvini, non si lascino suggestionare da certi personaggi e voci e sappia distinguere e dar credito e rilievo agli unici elementi obiettivi imprescindibili in proprio possesso: il consenso presso l’opinione pubblica, guadagnato con la serietà, la competenza e l’abnegazione alla causa per continuare a far crescere e affermare sempre più il nostro concetto nel Molise e a Campobasso, antagonismo serio al populismo senza competenze. Vogliamo ricondurre la politica ai cittadini e farla in nome e in conto dei cittadini, giammai per funambolismi dei “poltronari”. Abbiamo formato liste di candidati “nuovi e puliti, credibili e competenti” non certo per assecondare la famelicità di chicchessia. Vogliamo continuare a coltivare l’idea e il sogno che una svolta è possibile, in Molise e In Italia”.