11/05/2018 - Autotreno incastrato sui binari. Linea ferroviaria in tilt

Marina Di Chieuti. Alle 16 circa di oggi un autoarticolato nell’attraversare il passaggio a livello presente in Chieuti, località marina ai confini con il Molise, ha urtato e divelto il "trefolo di guardia" ossia il filo posto a protezione della linea di alimentazione elettrica dei treni. Il mezzo pesante è rimasto così incastrato sua linea ferrata tra i cavi d’acciaio ed i pali di sostegno. La fortuna ha voluto che l’imprudente autista si sia fermato in tempo evitando il contatto con i fili dell’alta tensione.



Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per oltre due ore con notevoli ritardi sulla tratta adriatica, fin quando i Vigili del Fuoco e gli addetti alla manutenzione non hanno liberato il passaggio a livello dal mezzo pesante. Sul posto anche la Polizia Ferroviaria e i Volontari del Raggruppamento Ricerca e Recupero di Chieuti.