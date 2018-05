12/05/2018 - Bicincittà, strade ’invase’ dalle due ruote. Limitazioni al traffico

Campobasso. Anche Campobasso sarà invasa domani - 13 maggio - dalle due ruote e dai ciclisti per la manifestazione ’Bicincittà 2018’, voluta dall’Uisp (Unione Italiana sport per tutti) nell’ambito della Giornata nazionale della bicicletta promossa dal Ministero dell’ambiente. Nel capoluogo molisano l’iniziativa è organizzata da Malatesta Associati. Alle 9.30 il via alle iscrizioni in villa de Capoa, da cui si partirà un’ora dopo.



Non solo Campobasso, ma altre 109 città italiane ospiteranno l’evento a cui parteciperanno circa 30.000 persone di tutte le età che invaderanno strade e borghi con le loro biciclette. Bicincittà è una pedalata aperta a tutti non competitiva che si svolge su percorsi urbani o nei parchi su distanze variabili dai 5 ai 20 chilometri. A

A Campobasso la manifestazione attraverserà le principali vie della città: piazza della Vittoria, via Petrella, piazza Savoia, via Trivisonno, via Conte Rosso, via Principe di Piemonte, via Monsignor Bologna, via Gazzani, via Vico, Largo Carile, il Terminal, via Liguria, via Lombardia, via Marche, via San Giovanni, via Mazzini via De Luca, via Crispi, via Mazzini (nel tratto compreso tra la caserma dei Carabinieri e la banca d’italia), piazza Pepe, Corso Bucci, piazza Vittorio Emanuele, viale Elena, via Scatolone, Piazza della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, via Pietrunto, via Roma, via Trieste e via Muricchio dove è previsto l’arrivo.

Per consentire la manifestazione in tutta sicurezza il comune di Campobasso ha deciso di predisporre il divieto di sosta per domenica 13 maggio in via Petrella (la strada di fronte all’Asrem) e in via Muricchio (davanti all’ex Omni).