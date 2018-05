11/05/2018 - Visite gratuite per la festa della mamma grazie alla Valtrigno Molise

La festa della mamma si avvicina ed in questa occasione nasce la campagna “Prevenire è meglio…” organizzata dall’associazione O.d.v. Valtrigno Molise con il patrocinio gratuito del Comune di Termoli. L’iniziativa socio-sanitaria mette a disposizione di tutte le donne e dei cittadini servizi gratuiti per la prevenzione e la diagnosi di malattie: nello specifico saranno disponibili esami di mineralometria ossea computerizzata (MOC), ossimetria e frequenza cardiaca, misurazione della pressione arteriosa e glicemia.

«Il nostro scopo è quello di fare prevenzione – spiega al telefono con Primonumero il presidente dell’associazione Valtrigno Molise Antonio Micozzi –. L’associazione, che ha sede in via Einaudi 15 a Termoli, nasce per dare un servizio maggiore alla comunità. Sia io che mia moglie proveniamo dal mondo del volontariato ed abbiamo una ventina di anni di esperienza. Abbiamo notato che nell’ambito socio-sanitario mancava ancora qualcosa ed abbiamo deciso di fondare un’associazione che potesse fornire un ulteriore servizio, in aggiunta a quelli già esistenti. La nostra associazione nasce a luglio 2017. A gennaio 2018 abbiamo ottenuto anche l’autorizzazione per operare a livello sanitario dall’Asrem».

Attualmente conta una ventina di iscritti tra cui «medici specializzati, infermieri professionali che lavorano con il 118, altri che lavorano nei reparti ospedalieri – continua Micozzi –. Abbiamo anche volontari semplici, persone che danno una mano in ambiti diversi da quelli sanitari». L’associazione fornisce anche un ulteriore servizio alla comunità, organizzando corsi di formazione per personale laico o professionisti del settore.

L’appuntamento con la prevenzione è previsto per domenica 13 maggio dalle ore 10 alle 18 in Piazza Monumento dove sarà montato un ospedale mobile all’interno del quale verranno effettuati gli esami: «Non c’è bisogno di prenotarsi – conclude Micozzi –. Noi siamo lì e siamo pronti ad accogliere chiunque voglia sottoporsi a questi test».

Valentina Cocco