09/05/2018 - Termoli fra le proposte di destinazione turistica di Trenitalia

Termoli. C’è Termoli quest’oggi sulla newsletter di Trenitalia tra le sue proposte di destinazione. Il messaggio promozionale viene inviato tramite mail da Trenitalia a migliaia di utenti su tutto il territorio nazionale e internazionale che aderiscono al programma fedeltà Trenitalia o che hanno effettuato la registrazione sul sito internet Trenitalia.

“Termoli, per immergersi nell’Adriatico. Avamposto per una gita sulle isole Tremiti, la cittadella fortificata di Termoli si trova sulla sommità di un promontorio a picco sull’Adriatico in una parte di litorale esaltato dalle spiagge sabbiose e dalle caratteristiche case dei pescatori”, con queste parole Trenitalia invita a vistare Termoli come porta del Molise o come città ideale per imbarcarsi alla volta delle Isole Tremiti.

«Una promozione del nostro territorio a livello nazionale – scrive il Comune - che Trenitalia fa questa mattina in occasione della newsletter di maggio, unendo Termoli alle proposte di viaggi alle Gole di Tiberio (Parco delle Madonie), Orvieto, la mostra di Hiroshige alle Scuderie del Quirinale a Roma, Cava de’ Tirreni, Bracciano, Lecce».