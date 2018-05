09/05/2018 - Pagamenti elettronici, Regione affida servizio a società esterna

Protesta Molise Dati. Per adeguarsi al ‘Decreto sviluppo bis’ (anche noto come ‘Decreto crescita 2.0’ approvato alla fine del 2012), che ha introdotto importanti novità per le pubbliche amministrazioni sui pagamenti elettronici, con un’apposita delibera di giunta, la Regione Molise ha deciso di affidare alla Molise Dati S.p.A. tutte le attività di pianificazione, analisi e realizzazione degli adeguamenti tecnologici ai sistemi informativi regionali finalizzati alla gestione e all’erogazione dei servizi di pagamento, compresa la redazione, entro trenta giorni dall’adesione e non oltre il 31 dicembre 2015, del “Piano di attivazione dei servizi di pagamento”.



Peccato che quanto sia stato previsto nella delibera non sia mai stato messo in pratica. Almeno secondo quanto denuncia la rsa dell’Ugl Terziario Molise. Per Michele Di Bartolomeo, è «l’ennesima beffa per la società in house della Regione Molise e per le tasche dei cittadini molisani».

Infatti, a distanza di tre anni dalla data di affidamento (era il 2015, ndr), «a tutt’oggi la Molise Dati non ha ricevuto risposta in merito al preventivo presentato per la realizzazione di quanto previsto in delibera». Anzi, il governo guidato fino a poco tempo fa da Paolo di Laura Frattura «ha individuato come proprio partner tecnologico la società Pa Digitale s.p.a.».

Un affidamento sospetto per Michele Di Bartolomeo, oltre che rischioso: «La Molise Dati e dunque la Regione Molise è titolare di una “porta SPC” (canale di comunicazione digitale opportunamente configurato per consentire uno scambio di dati certificato tra una amministrazione periferica e quella centrale) ubicata presso il proprio centro di elaborazione dati che andava solo configurata per consentire il transito dei pagamenti.

Indicare quale partner, invece, la società Pa Digitale spa (con sede a Lodi) comporta l’apertura di una porta di dominio presso questa società in nome e per conto della Regione Molise e, dunque, il transito dei dati (e il relativo data base che col tempo si genererà) dei cittadini fuori dai confini regionali ed il rischio, nel caso di ritardati o mancati pagamenti, della chiusura dei canali di comunicazione oltre che l’interruzione del servizio (come già successo per i servizi dell’Agenzia Molise Lavoro affidati ad altra ditta). Il tutto nell’assordante silenzio degli amministratori della Molise Dati S.p.A».



L’esponente dell’Ugl dunque lancia un appello alla nuova amministrazione regionale guidata da Donato Toma affinchè «riporti le attività informatiche dell’ente regione nell’alveo della legalità riassegnando alla Molise Dati S.p.A. quel ruolo che, una errata interpretazione delle norme, le è stato tolto nonostante la strategicità di tale società sia stata rimarcata più volte e con più atti di giunta regionale, evidentemente, completamente ignorati da alcuni dirigenti».