09/05/2018 - Campionati nazionali universitari, si parte. "Vetrina per il Molise"

sport paralimpici come tennis, tennistavolo in carrozzina e basket.





«Più di 3000 persone tra atleti dirigenti e tecnici saranno in Molise dal 18 al 27 maggio». Dunque «sarà una grande vetrina per tutto il territorio molisano», come è stato detto durante la conferenza stampa. L’evento, poi, «garantirà anche una grossa ricaduta economica all’interno della regione e in particolare per le attività di ristorazione, accoglienza e commercio». La manifestazione non si limita all’evento sportivo in sé per sé ma tra gli obiettivi del comitato organizzatore dei campionati nazionali universitari 2018 c’è la promozione delle migliori tradizioni del Molise con stand gastronomici nelle varie città che ospiteranno i giochi, itinerari turistici in grado di far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del Molise. Per questo sono previste visite nei principali siti archeologici molisani come quello di Altilia e di Pietrabbondante, al giardino della flora appenninica di Capracotta, all’Oasi Wwf di Guardiaregia, al castello Monforte e al museo Sannitico di Campobasso, al borgo vecchio di Termoli, al museo nazionale del Paleolitico di Isernia e infine alla pontificia Fonderia Marinelli di Agnone.





Dunque «sport, cultura, intrattenimento, enogastronomia e turismo saranno gli ingredienti che consentiranno a coloro che parteciperanno ai campionati nazionali universitari di portar via con sé un buon ricordo della ’molisanità’». Smentire ancora una volta il ’vecchio’ stereotipo del Molise che non esiste.