11/05/2018 - Cercasi volontari per annuale pulizia sito archeologico di Jelsi

Jelsi. Erba e cartacce saranno rimosse dai volontari dal sito archeologico di Jelsi che si trova in località Fosse di Civitavecchia: l’annuale pulizia è organizzata dall’associazione “San Amanzio” per domenica 13 maggio a partire dalle ore 9.

Sono loro, infatti, a garantire manutenzione e gestione del sito scoperto negli anni ’20 ma sottoposto, solo nel 2007, alla prima campagna di scavi grazie alla collaborazione tecnico-scientifica con un’equipe di studenti e docenti dell’Università Federico II di Napoli e sotto l’egida della Soprintendenza ai Beni culturali del Molise.

L’associazione, che in questi anni ne ha curato la periodica attività di pulitura e manutenzione e l’inserimento all’interno delle proprie attività di promozione ambientalistica e culturale, invita tutti gli amanti della cultura a munirsi di attrezzature e abbigliamento idoneo per l’operazione.

Nel frattempo i soci sono impegnati anche nei preparativi della 17esima edizione della festa in onore di San Amanzio in programma, come da tradizione, nell’ultimo weekend di giugno (venerdì 29 e sabato 30).



Per maggiori informazioni visita il sito www.amanzio.com o la pagina Facebook ufficiale Associazione Culturale “San Amanzio”