08/05/2018 - Libro dedicato alla gastronomia molisana: appello per trovare ricette

L’iniziativa Di Forche Caudine. Le ricette molisane raccolte in un libro dedicato alla gastronomia molisana: è l’iniziativa di Forche Caudine, l’associazione dei molisani a Roma, che ha stretto un accordo con la casa editrice Lora Edizioni.

Promuovere il Molise attraverso la cucina e le sue tradizioni: questo l’obiettivo. Sono 200 le ricette già in possesso delle Forche Caudine. E per arricchire il volume l’associazione ha deciso di lanciare un appello «a tutti coloro che conoscono ricette molisane di segnalarle direttamente all’associazione per contribuire a realizzare questo libro-raccolta che vuole essere quanto mai partecipato e aperto a tutti». Dunque, «tutti possono segnalare ricette culinarie antiche e moderne, consuete e originali, rigorosamente molisane, meglio se frutto delle tradizioni locali tramandate attraverso la trasmissione orale. Tutte le ricette ricevute, dopo apposita selezione, saranno pubblicate nel volume, indicando il nome della persona che ha fornito la ricetta. Alcuni esperti provvederanno a controllare le ricette pervenute per appurare le caratteristiche richieste (originalità, territorialità, veridicità)».

La raccolta dei contenuti sarà operativa fino al 30 settembre 2018.

Per maggiori informazioni, scrivere a: info@forchecaudine.it e/o al Comitato Imprese, forchecaudineimprese@gmail.com.