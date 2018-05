06/05/2018 - La Tribu’ di Farindola con strumenti alternativi incanta i passanti

Termoli. Una tavola in legno per lavare i panni, la classica chitarra per stendere la pasta lunga, un vecchio bidone di vernice esausta, una caffettiera da dodici tazze, una trocca usata per battere la canapa: non siamo ad una mostra del secolo scorso, ma ad un concerto della “Tribù di Farindola”, un gruppo proveniente da Rigopiano che si è esibito sabato 5 maggio lungo il Corso Nazionale ed il Borgo Antico, allietando le tante persone presenti. Il motivo della loro presenza in Molise è legato all’amicizia, quella vera ed intramontabile, come spiega il presidente dell’associazione Paolo Petrucci: «A Termoli abbiamo amici di vecchissima data e ci siamo sempre frequentati durante gli anni passati. Dopo la tragedia di Rigopiano che ha visti coinvolti direttamente anche alcuni dei nostri componenti, abbiamo mantenuto l’abitudine di scambiarci delle visite. Ringraziamo l’Amministrazione per averci invitati».



La band abruzzese si è esibita con mezzi recuperati da vecchi oggetti dimenticati in cantina che, grazie alla maestria ed alla pazienza dei musicisti, hanno acquistato una nuova vita: «Sono tutti strumenti di riuso creati dopo aver svuotato le cantine – continua Petrucci - Ci sono una pompa che serviva per le vigne a cui abbiamo applicato un charleston della batteria, un pencio che serviva a sciorinare i panni, lo strumento classico urru urru che abbiamo rivisitato con una canestra, un tamburo della batteria e la gran cassa scorporata, il carraturu costruito dalla classica chitarra per fare la pasta lunga, una caffettiera da dodici tazze, uno strumento del secolo scorso utilizzato per battere la canapa, rullante con il campanaccio delle nostre mucche, alcuni bidoni della vernice che diventa un urru urru. Non avendo amplificatori, abbiamo inventato questo sistema collegando agli strumenti dei tubi della stufa o dei discendenti pluviali amplificati da una tiella o casseruola o dal classico imbuto».





L’associazione nasce una decina di anni fa per scopi meramente culinari, ma ben presto i diciotto amici iniziano ad appassionarsi alla musica: «La tribù nasce per la delizia del palato – scherza Petrucci - Ci ritrovavamo per abitudine il primo lunedì di ogni mese per fare delle conviviali gastronomiche. Visto che le serate erano lunghe e serviva anche un po’ di divertimento, abbiamo iniziato ad elaborare l’idea di creare degli strumenti musicali diversi dai classici».

Ben presto però la voce inizia a girare e, grazie al passa parola che si è innescato dapprima in città e poi lungo tutta la costa adriatica, la tribù inizia a calcare i palcoscenici e le fiere nazionali: «Abbiamo iniziato a suonare a febbraio 2015 e da allora portiamo la bandiera abruzzese anche fuori regione – ammette Petrucci – Siamo stati a Sanremo durante il Festival, all’Expo di Milano, alla Barcolana di Trieste. Cerchiamo di caratterizzare non solo Farindola ma tutto l’Abruzzo». Proprio sul palcoscenico dell’Ariston, i diciotto amici abruzzesi capiscono che la loro passione riesce a travolgere anche il resto d’Italia: «Siamo andati a Sanremo per una goliardata fra noi ed abbiamo riscosso un enorme successo da parte del pubblico ed abbiamo capito che la musica poteva piacere e divertire anche altre persone». Grazie ad un pizzico di coraggio, la tribù riesce a farsi notare ed inizia ad essere contattata anche per serate tra amici, eventi, fiere. Il tutto a titolo gratuito perché per loro «è solo un hobby».





La musica, per loro, è anche una terapia per l’anima ferita. Dietro ai loro sorrisi ed alla loro abilità nell’arte del riciclo, si nasconde infatti un grandissimo dolore che la tribù porta sempre con sé: la tragedia del Rigopiano-Gran Sasso Resort, l’albergo che il 18 gennaio 2017 fu travolto da una valanga che uccise ventinove persone. Su tutti i loro strumenti musicali è ben visibile l’adesivo “Rigopiano nel cuore” che per loro rappresenta molto più di una semplice scritta: «Non tutti comprendono come ci sentiamo dopo la tragedia. Nonostante gli anni passino, il ricordo resterà per sempre impresso in noi – conclude il presidente – Cerchiamo di portare un po’ di allegria perché per noi è importante superare la tragedia di Rigopiano. La musica ci aiuta e, restando uniti, cerchiamo di metabolizzare il dolore». Tra loro c’è anche Nicola Colangeli, il padre di Marinella, la ragazza che gestiva la spa interna all’hotel e che morì nella tragedia.





