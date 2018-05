05/05/2018 - Il maggio dei Libri: domani aperitivo con Valentina Fraraccio

San Giacomo degli Schiavoni. Tutto pronto per la quarta edizione de “Il Maggio dei Libri Sangiacomese”, organizzata dall’Associazione socio-culturale “San Giacomo UnicaMente”.

Quattro gli aperitivi letterari con quattro diversi autori, che presenteranno le loro ultime pubblicazioni accompagnati da gustosi assaggi di prelibatezze culinarie locali, il tutto si svolgerà nella splendida cornice del Belvedere del Colle di San Giacomo degli Schiavoni.



Si inizia Domenica 6 Maggio dalle 18 con il con il ritorno dell’autrice Valentina Farinaccio, che dopo il bellissimo incontro dello scorso anno, sarà di nuovo con noi per presentarci il suo nuovo romanzo "Le poche cose certe"!



Valentina Farinaccio è nata a Campobasso ma vive a Roma.

Il suo primo romanzo, “La strada del ritorno è sempre più corta” (Mondadori, 2016), ha vinto il premio Rapallo Opera Prima, il premio Kihlgren, e Adotta un esordiente.

Giornalista e critico musicale, scrive per “Il Venerdì di Repubblica”, e parla di musica su Radio Capital e Rai1.

Dopo lo straordinario esordio di “La strada del ritorno è sempre più corta”, Valentina racconta con una voce unica, che cresce fino a farsi poesia, una storia tanto incantata quanto feroce di attese e incontri mancati, di errori e di redenzione. Perché dobbiamo correre il rischio di essere felici, anche se tutto da un momento all’altro potrebbe affondare. Perché nulla è certo, nella vita.





Ecco il programma de “Il Maggio dei Libri Sangiacomese”:

- Sabato 12 Maggio, per la prima volta in Molise, sarà ospite l’autore Andrea Frediani, per presentare il suo nuovo thriller storico "La spia dei Borgia", dato alle stampe lo scorso 26 aprile e che si preannuncia un grande successo.



- Sabato 19 Maggio è infatti in programma la Merenda Letteraria per Piccoli Lettori, che vedrà protagonista Stefania Piscicellied il libro "Ali per sognare", il cui ricavato sarà devoluto all AIL, associazione che promuove la ricerca scientifica per la lotta contro la leucemia.



- Sabato 26 Maggiocon il sangiacomese Rudy Rinaldi, sommelier affermato ed autore best-seller Amazon con il libro "Vino Facile".



