03/05/2018 - La Polizia locale in convegno sul tema della pubblica sicurezza

Termoli. L’associazione molisana di polizia locale, organizzazione di categoria operante sul territorio regionale e non solo da ben 11 anni, ha collezionato diversi eventi e iniziative in campo formativo di settore, ponendo sempre l’attenzione alla sicurezza dei nostri territori.

In virtù della sempre crescente richiesta di sicurezza, e in linea con la normativa nazionale in continua evoluzione, ha deciso di organizzare un evento formativo in collaborazione con l’associazione professionale Polizia Locale d’Italia, che possa interessare vari ambiti d’azione, oltre a riscuotere l’interesse di tutti i segmenti che intervengono nell’attuazione di un protocollo di sicurezza complessivo.

«Parleremo di “Safety & Security nelle manifestazioni pubbliche”, con la partecipazione di figure professionali altamente specializzate, provenienti dai vari organi di polizia e soccorso sia regionali che nazionali», affermano in una nota stampa dell’associazione AMoPol, presieduta da Domenico Esposito (a sinistra nella foto).

L’evento formativo si terrà a Termoli il 4 maggio, così come già riportato da primonumero.it.

L’evento rappresenterà solo il primo appuntamento di una esperienza formativa che parte dal Molise e che intende propagarsi a favore dell’intero settore della sicurezza urbana in raccordo con la categoria su base nazionale.

L’AMoPol ha siglato un protocollo d’intesa con l’organizzazione nazionale di Polizia locale e con uno dei sindacati di categoria maggiormente rappresentativi su base nazionale, il Sulpl. «Questo accordo ci pone nella condizione di progettare sempre più efficienti ed efficaci azioni formative che ci auguriamo possano trovare il favorevole interessamento degli “addetti ai lavori”». E proseguono: «Le norme vanno conosciute e correttamente applicate, auspicando che sia sempre il “buon senso” a guidare la mano del legislatore che deve sempre avere presente l’interesse collettivo». Poi un accenno alla questione Carresi: «I fatti di questi ultimi giorni che hanno interessato tradizioni millenarie delle comunità di San Martino in Pensilis e Ururi ci lasciano certamente l’amaro in bocca per la non realizzazione degli stessi; ma al tempo stesso riteniamo ci invitino a una profonda riflessione sul tema della salvaguardia della tradizione e su quello della tutela dell’incolumità delle persone».

Spiegano che i compiti della sicurezza e della protezione spettano rispettivamente a Sindaci e Prefetti, unitamente al competente ausilio delle forze di Polizia municipale e di tutti gli organi di polizia e soccorso.