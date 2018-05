01/05/2018 - Asterischi*: all’Unimol il libro su Alessandro Magno di Sante Biello

Termoli. Nuovo incontro nella sede termolese dell’Università del Molise del ciclo Asterischi*. Mercoledì 2 maggio alle 18 nell’Aula Adriatico dell’Università degli Studi del Molise – sede di Termoli - verrà presentato il libro del professor Sante Biello dal titolo "Alessandro Magno tra Polis e Mondo in Arriano". Il professor Rossano Pazzagli, docente di storia moderna nei corsi sul turismo della sede termolese, presiederà l’incontro della serie Asterischi* insieme allo studente Antonio Perazzelli.



Il libro ripercorre non solo le imprese del re macedone, ma delinea quelle che erano le conoscenze geografiche dell’antica Grecia a partire dal VI secolo a.C. da Anassimandro fino ad Aristotele e come verranno ridisegnate le mappe dopo la spedizione di Alessandro. L’autore inoltre, sulla base dell’Anabasi di Alessandro di Flavio Arriano, mette in luce l’obbiettivo del re macedone, quello di realizzare un mondo in cui culture diverse potessero comunicare tra loro. «Un tema più che mai attuale che ci riguarda molto da vicino», commentano gli organizzatori.



L’iniziativa è organizzata dai due corsi di laurea sul turismo attivi a Termoli, nell’ambito del ciclo Asterischi*, giunto alla sua terza edizione, che propone periodicamente incontri culturali aperti alla cittadinanza in cui professori, studenti e pubblico possano interagire liberamente su particolari tematiche, discutendo di libri, film, eventi e saperi. Il ciclo ha l’obiettivo di connettere maggiormente Università e società, a partire dal coinvolgimento dei giovani e dei cittadini.