30/04/2018 - Primo maggio: tanta musica e artisti di strada nella pineta comunale

Larino. Tutto pronto per la VI edizione del primo maggio larinese che si svolgerà domani nella pineta comunale, a partire dalle ore 11.

Programma ricco di eventi quello organizzato quest’anno in occasione della festività dei lavoratori.

Il movimento LARINascita e il gruppo Razza Randagia, organizzatori dell’evento, informano che «nel corso della mattina ci sarà un contest artistico di writers provenienti, oltre che dal Molise, anche dalle vicine Puglia e Abruzzo, i quali, accompagnati da un dj set con gli artisti emergenti Dj ElleP, Bellastò, Fù, porteranno a termine il lavoro di riqualificazione della parete adiacente il ponte».



Durante la giornata saranno presenti gli artisti di strada Luca La Gatta, Maria Soraya e Massimo Ciocca che metteranno in scena lo spettacolo “Magia e Storie” da loro ideato.



Alle ore 16 l’apertura dello spettacolo musicale affidata alla EXP Music school di Fabrizio Gammieri, a seguire due cantautori larinesi, Ilario Palma e Francesco Giorgetti , e ancora il duo degli Acoustic therapy.



Due le band che si esibiranno sul palco del primo maggio: The noodless glutes free, avvincente cover band dei Beatles, e la formazione pescarese Una Giornata infausta, band italiana alternative-rock.



Alle 20,30 un ospite speciale, Bobo Sind, interprete genuino e originale della musica reggae proveniente da Matera.



A conclusione della maratona musicale si esibiranno i Dirty Homeless di Campobasso e gli Hate Fuel live.



A presentare l’evento sarà Gianluca Venditti che, durante la giornata, avrà modo di intervistare lo chef Bobo Vincenzi, ambasciatore del gusto molisano nel mondo, protagonista del servizio sul Molise trasmesso nei giorni scorsi dalla trasmissione satirica Propagandalive in onda su La7.