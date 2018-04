29/04/2018 - Fuori strada con la moto a Roccavivara: 20enne trasportato a Vasto

Roccavivara. Ancora un incidente al bivio per Roccavivara: la vittima è un ragazzo di 20 anni che si trovava in sella alla sua moto e che è finito fuori strada intorno alle 16 e 30. Un’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrerlo e trasportarlo al più vicino ospedale di Vasto dove è arrivato in condizioni che i sanitari hanno definito molto preoccupanti. Ancora pochi i dettagli del sinistro, l’ennesimo sulla Trignina, una delle strade killer al confine con l’Abruzzo dove già in passato si sono verificati schianti dalle conseguenza serissime e talvolta mortali.