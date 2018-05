01/05/2018 - Poietika: al Savoia il prof Ian Goldin, già consigliere di Mandela

Campobasso. La rassegna di poesia "Poietika", giunta alla IV edizione, ospita mercoledì 2 maggio alle ore 18,30 al teatro Savoia di Campobasso il professore Ian Goldin, docente di Globalizzazione e sviluppo all’università di Oxford.

Dialogherà con lui Alberto Franco Pozzolo, docente di politica monetaria e macroeconomia dell’università degli studi del Molise.

Goldin è stato direttore fondatore della Oxford Martin School, il principale centro mondiale per la ricerca interdisciplinare in sfide globali critiche, vicepresidente della Banca mondiale e consigliere di Nelson Mandela.

Nel suo recente libro “Nuova età dell’oro” (2018 Il Saggiatore), scritto in collaborazione con Chris Kutarna (ricercatore in Scienze politiche e membro della Oxford Martin School) afferma: “Questa è la nuova età dell’oro, proprio come nel Rinascimento, nella nostra epoca c’è un terreno estremamente fertile per la fioritura del genio, perché in nessun altro momento storico il rapporto tra scienza e tecnologia è stato così stretto.”

L’ingresso è gratuito, è necessario solo ritirare il tagliando segnaposto nella biglietteria del Teatro Savoia che sarà funzionante dalle ore 17,30 di lunedì 2 maggio.