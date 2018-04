29/04/2018 - Cgil, primo maggio in piazza tra dibattiti, corteo e musica

Santa Croce di Magliano. La Cgil del Molise anche quest’anno organizza a Santa Croce di Magliano la manifestazione per celebrare la festa del lavoro e dei lavoratori.



I temi affrontati in questa edizione saranno molteplici: la Cgil, infatti, resta in campo con le proposte lanciate nei mesi scorsi riferite alla Carta dei Diritti Universali del lavoro, al piano per il lavoro per l’Italia e alla piattaforma programmatica lanciata in ambito regionale e presentata in più occasioni ai diversi attori sociali, politici e istituzionali.



«In un periodo in cui il mercato del lavoro sta subendo profonde trasformazioni e regressioni dal punto di vista dei salari e dei diritti risulta complicato festeggiare i lavoratori e il lavoro - spiegano dal sindacato - La Cgil, quindi, avverte la necessità di restare in campo per contribuire alla costruzione di una società più giusta dove il lavoro e la qualità del lavoro siano la stella polare da seguire per l’attivazione di politiche che diano una speranza dignitosa di futuro soprattutto ai giovani e alle diverse generazioni di lavoratrici e lavoratori».



Nel corso della mattinata, alle 10.30, dopo una fase celebrativa per ricordare il rapporto affettivo tra la Cgil Molise e la comunità santacrocese il sindacato proporrà un dibattito dal titolo “Dai braccianti ai migranti” per provare ad analizzare un nuovo spaccato di povertà sociale costituito dalle comunità migranti che spesso sono colpite da fenomeni di sfruttamento, marginalizzazione e nuovo caporalato: sono previsti gli interventi di Giuseppina Cruceli docente di Storia e Filosofia, Davide Di Rado dell’associazione On the Road, lo storico Norberto Lombardi e Antonio D’Ambrosio giornalista. Nel pomeriggio il corteo storico, previsto per le 15.30, sarà dedicato al tema che i sindacati nazionali hanno scelto per il primo maggio: la sicurezza sul lavoro che è diventata una vera e propria emergenza nazionale. «I dati riferiti ai primi quattro mesi dell’anno sono terrificanti, ci sono stati moltissimi infortuni e più di 160 morti sul lavoro. Un problema nazionale, quindi, di grande significato, troppo spesso relegato nelle pagine di cronaca dei media, dalla carta stampata, alle televisioni, alle radio».



Al termine del corteo previsto un comizio con interventi di categorie, associazioni studentesche e di volontariato e di Sandro del Fattore Segretario Generale della Cgil Abruzzo e della Cgil Molise. Il pomeriggio sarà allietato dalla Sassinfunky, street band di Sassinoro.