27/04/2018 - Presentazione de “L’ombra del demone” alla libreria Dolce Stil Novo

Termoli. Alla libreria Dolce Stil Novo di Termoli verrà presentato il libro “L’ombra del demone”.

L’appuntamento è per sabato 28 aprile alle ore 18,30 alla libreria Dolce Stil Novo, in via Mario Pagano.

“L’ombra del demone” è un romanzo fanta-storico dello scrittore toscano Alessandro Vanni, pubblicato dalla casa editrice Lilit Books.

L’incontro sarà moderato dall’illustratore termolese e copertinista della casa editrice Andrea Romagnuolo, alla presenza dell’editore Pippo Bellone e dell’autore del romanzo.

«Lilit Books è una casa editrice indipendente con sede a Montescaglioso (Mt). Si occupa da oltre un anno di editoria, con all’attivo quindici libri finora pubblicati tra poesia e narrativa, promuovendo inoltre eventi legati alla lettura e alla diffusione del libro come forma culturale tra Sicilia, Basilicata e Molise. Ha proposto inoltre l’iniziativa “Il paese dei libri” in Sicilia e Basilicata, ottenendo in entrambi i luoghi forti riscontri di pubblico» fanno sapere gli organizzatori. «La casa editrice si propone di dare una voce a chi voglia pubblicare nell’ambito della piccola editoria, valorizzando la qualità e la cura dei dettagli dell’oggetto libro, dall’impaginazione alla scelta della carta all’immagine di copertina».

Per maggiori informazioni si rimanda al sito: www.lilitbooks.it.