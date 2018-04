26/04/2018 - Ampliamento chimiche, Consiglio Stato accoglie istanza Codacons

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di istruttoria del Codacons per approfondire le problematiche legate all’ampliamento delle industrie chimiche in BassoMolise. Oggi la quarta sezione di Palazzo Spada, chiamata in causa dopo che il Tar ha bocciato il ricorso dell’associazione consumatori, rappresentata dagli avvocati Ruta, Rienzi e Giuliano, ha disposto una ulteriore verifica circa le possibili criticità legate all’aumento produttivo nelle aziende del Nucleo Industriale di Termoli che lavorano prodotti chimici.



Il Consiglio di Stato ha ordinato alla Regione Molise di depositare una documentazione supplementare su delicate questioni di carattere ambientale legate alla presenza di Momentive sul territorio e ha disposto che la Regione Molise depositi entro il 31 ottobre 2018 un dossier. La vicenda si riferisce alle autorizzazioni rilasciate alla Momentive per ampliare lo stabilimento termolese e raddoppiare la produzione, autorizzazioni che però non sono state (finora) utilizzate visto che la multinazionale americana ha deciso alla fine di investire in Texas.



Ma il Codacons aveva avviato la causa e, dopo il pronunciamento sfavorevole al Tar , sta andando avanti nel procedimento che dovrà chiarire, fra le altre cose, se al momento di rilasciare i nulla osta autorizzativi siano stati tenuti in considerazione fattori di rischio come la “presenza nelle vicinanze dello stabilimento chimico oggetto di ampliamento di una centrale a ciclo combinato Turbogas o di altre industrie chimiche; il grado di inquinamento dell’area; i rischi di esondazione del fiume Biferno; la complessiva tenuta sismica dell’impianto nei suoi vari elementi”.



Il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione istruttoria e ha nominato un professore ordinario designato dal Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, esperto in materia di diritto e legislazione ambientale, per accertare se la documentazione integrativa trasmessa da Momentive alla Regione Molise contempli un chiarimento generale sulla sicurezza alla luce di eventuali ampliamenti. L’esito dell’istruttoria è atteso per la fine di ottobre. Gli avvocati esprimono soddisfazione.