26/04/2018 - Alunni del Liceo Artistico realizzano opere nei tre paesi croati

Acquaviva Collecroce - Montemitro - San Felice Del Molise. Nella giornata di domani, venerdì 27 aprile, i giovani studenti del liceo artistico “Jacovitti” di Termoli, in collaborazione con l’associazione culturale PietrAngolare, faranno visita ai paesi croati del Molise.

Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice del Molise diventeranno per un giorno laboratorio a cielo aperto e i 60 giovani artisti avranno la giusta ambientazione per realizzare le loro opere. Nei piccoli paesi in cui è viva la tradizione croata e in cui gli anziani del paese rappresentano delle guide viventi, gli studenti si immergeranno per un’intera giornata nella cultura croata.

Le opere saranno realizzate per la decima mostra diocesana dal titolo “Incipit: Radici e arte di un popolo” che, come ogni anno, verrà inaugurata in estate. Il tema della mostra non è casuale pocihé quest’anno si ricorda il 500esimo anniversario dello sbarco dei croati nel Molise.

«L’obiettivo del progetto e, quindi, della giornata, è quello di coinvolgere i giovani e renderli protagonisti del territorio attraverso le tradizioni del popolo e la valorizzazione dei beni culturali» fanno sapere gli organizzatori. L’iniziativa è coordinata da Gilda Falcone e dall’architetto Ivano Ludovico.