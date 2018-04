24/04/2018 - Post voto, Bregantini: "Lavorare per rendere il Molise attrattivo"

“Non c’è stata l’affluenza in cui credevamo. Ci si aspettava maggior forza dei Cinque Stelle, forse la realtà nazionale ha influito perché è diventata un monito al M5S ad essere concreti, a fare programmi più precisi. Il centrodestra ha vinto perché aveva tantissimi partiti attorno, e quindi per motivi legati soprattutto ai legami familiari ha avuto la meglio.

Mi aspettavo ci fosse un ricambio maggiore, sulle scelte probabilmente hanno influito le vecchie logiche di amicizia. E’ il limite di questa esperienza.

Però al di là di questo aspetto, la dialettica penso che sarà molto innovativa, dobbiamo certo molto molto lavorare, insieme”. Riflessioni che il vescovo di Campobasso scandisce davanti ai microfoni di Radio Vaticana in una intervista rilasciata a poche ore dall’esito delle Regionali.





“

La crisi della Sinistra era prevedibile,

vive un momento difficile a livello nazionale, non ha ancora espresso un candidato adeguato capace di rafforzarla fino in fondo, coagulando tutto.

E’ un momento, questo, di purificazione certamente necessaria, anche perché i precedenti nomi della Sinistra che hanno guidato la Regione hanno operato bene ma forse la gente, il popolo non lo ha recepito abbastanza.

Adesso dobbiamo progettare il futuro".

Quella di bregantini è un’analisi dettagliata dei tre elementi principali che hanno caratterizzato questa tornata: il rischio astensionismo, il governo uscente, le proposte alternative.

Ammette anche di non essere rimasto stupito di questo interesse sovraccaricato nei confronti della realtà elettorale. Ma dice pure: "E’ necessario fare in modo che non siano fuochi di artificio

, non ne abbiamo affatto bisogno! Occorre invece una attenzione identitaria dall’interno e poi una attenzione che da Roma, dalla realtà nazionale giunga a beneficio di tutti noi.

E’ importantissimo che noi riusciamo a cogliere anche da questo momento il fatto che siamo preziosi, non solo per lo spazio di una settimana, valiamo in quanto regione.

E’ un popolo sano, quello molisano, il Molise è forse la Regione con meno delinquenza e meno inquinamento in tutta Italia".

Il suo appello è a rendere questo Molise

una terra. E rammenta che in questa ottica, i vescovi del territorio, hanno realizzato un documento unitario in cui hanno posto al centro i borghi, le realtà interne.

Attorno ruota l’esperienza magnifica dei singoli ambiti (famiglia, giovani, chiesa, strade, terra, industria, scuola, salute, cultura, turismo) che dobbiamo fortificare. "

Se ci sarà questa unitarietà il Molise crescerà. Questo è il messaggio che noi lanciamo alla politica. E credo che su questo, ci auguriamo, saremo capaci di tallonare chi ha vinto le elezioni, in maniera diretta, per stare accanto a loro e marcarli a vista”.