24/04/2018 - Pepe, il numero due della Questura arriva direttamente dalla Dia

Si è insediato il nuovo Questore vicario di Campobasso, il dottor Nicolino Pepe.

E il questore Mario Cageggi questa mattina ha voluto presentarlo ai media locali.

Pepe sostituisce Alessandra Cordero promossa dirigente superiore e pronta a raggiungere la questura di Asti con l’incarico di Questore.

Nicolino Pepe, invece, 56 anni, giovanissimo ma con già alle spalle una brillante carriera

arriva dalla Capitale dove ha svolto il suo ultimo incarico quale capo di prima divisione nella Dia, specializzandosi nell’attività di contrasto a Cosa Nostra.

Analisi e studio che ha condotto dal 2012 nella direzione investigativa antimafia di Roma. Ora il passaggio a Campobasso in qualità di vicario, l’anticamera di una questura che potrebbe essergli assegnata da qui a breve.

Intanto, al momento, quando Cageggi mancherà dagli uffici di Campobasso sarà lui a prendere le redini della Questura e a ottemperare a tutti gli incarichi demandati direttamente dalle norme della polizia, collaborando direttamente al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica sull’intero territorio.

Nicolino Pepe ha indossato l’uniforme nel 1991 per la prima volta. Assegnato alla questura di Savona , ha ricoperto diversi incarichi da dirigente Cassino, Aversa, Castel Voturno, Formia, Latina. Fino alla promozione a primo dirigente e all’assegnazione alla Dia di Roma con l’incarico di capo della prima divisione per l’analisi del fenomeno "Cosa Nostra". Ora a Campobasso, certamente, potrà suggerire e indirizzare meglio e di più l’azione ormai radicata di prevenzione che le forze di polizia hanno messo in atto in Molise per bloccare sul nascere qualunque tentativi di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali nel nostro territorio, tuttora sano e incontaminato sotto questo aspetto.