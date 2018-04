23/04/2018 - Forche Caudine: "Molisani di Roma hanno votato Toma"

Tra i molisani che, pur vivendo a Roma, mantengono la residenza nel Molise, i voti sono confluiti più su Donato Toma che su Andrea Greco. E’ quanto emerge da una ricerca compiuta dall’associazione “Forche Caudine” sia su un campione di iscritti sia comparando i paesi d’origine del maggior numero di domiciliati a Roma con i risultati elettorali.



«Pur con numeri non decisivi, i molisani di Roma con diritto di voto, originari soprattutto dell’entroterra e dei paesi della provincia di Isernia, hanno premiato il centrodestra – confermano dall’associazione. Castel San Vincenzo, Bagnoli del Trigno, Acquaviva d’Isernia, Filignano, Carovilli, Cerro al Volturno e Trivento sono comuni con rilevanti presenze nella Capitale e dove Toma ha ottenuto più del 60 per cento dei voti – rilevano ancora da Forche Caudine.



Tra gli altri paesi d’emigrazione romana che hanno premiato il centrodestra ci sono Sant’Elena Sannita con Toma al 58 per cento, Pietrabbondante al 57, Poggio Sannita al 54, Macchiagodena 53,5 per cento e Frosolone al 49,5. Vittoria meno netta del centrodestra a Salcito con il 45,5 e Duronia al 42,4 per cento. A San Pietro Avellana, nonostante la vittoria di Veneziale, Toma ha incassato il 42 per cento lasciando a Greco appena il 9 per cento.

Il candidato dei Cinquestelle, oltre ad Agnone con il 66,3 per cento dei voti, tra i paesi d’emigrazione romana s’è imposto soprattutto a Capracotta con il 41,6 per cento.