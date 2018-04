21/04/2018 - Petraroia lascia il Consiglio regionale e saluta le istituzioni

Saluta la politica, almeno quella tra i banchi del Consiglio regionale e invia una nota a tutti i rappresentanti istituzionali per "ringraziare" e sollecitare attenzione.

Esprime quindi il suo "apprezzamento per la cooperazione istituzionale, la condivisione amministrativa e per le innumerevoli occasioni di confronto e di positiva collaborazione, finalizzate alla risoluzione dei problemi che hanno interessato la nostra comunità".

Nell’esercizio del suo mandato, sia da consigliere regionale che da assessore e vice – presidente della giunta regionale, ricorda a tutti di aver "acquisito contributi e valorizzato il metodo concertativo, l’ascolto ed il dialogo sociale nella consapevolezza che in una società complessa, nessuno può agire d’impulso o adottare scelte unilaterali"

.

"Mi sono impegnato con spirito di servizio, senso del dovere e dedizione amministrativa, intervenendo su questioni complesse e su vicende specifiche, sollecitando di volta in volta l’attenzione o il coinvolgimento di organi dello Stato, amministrazioni locali, associazioni o ordini professionali".

Petraroia è consapevole che l’eccesso di istanze, può aver generato in qualche circostanza incomprensioni o equivoci, e coglie l’occasione per n tal formalizzare le sue scuse, ma ringrazia tutti indistintamente augurandosi il meglio per il Molise.