18/04/2018 - Adinolfi (Popolo della famiglia): "Molise capitale d’Italia"

È giunto da Roma uno dei leader e fondatori del Popolo della Famiglia, il partito nato dai Family day che in Molise ha presentato una sua lista a sostegno del progetto di governo di Donato Toma.

Mario Adinolfi dai tavolini della sala-ristorante delle Sorelle di Vito, alla zona industriale di Campobasso, ha parlato del Molise come della «capitale d’Italia».

«Voi – ha detto parlando agli elettori - siete consapevoli che la dimensione di questo voto non è più solo regionale. Sto seguendo l’evolversi della crisi nazionale, non è un caso se Mattarella ha dato un incarico a tempo fino a venerdì alla presidente del Senato».

Insomma è chiaro che si sta aspettando l’esito del voto molisano per la formazione del nuovo governo. Adinolfi di questo è convinto.

«Il Pdf – che alle scorse politiche è andato da solo perché noi siamo alternatovi al centrodestra, centrosinistra e al M5S – qui vuole essere determinante per impedire che i grillini governino questa regione e il paese. Per questa ragione abbiamo fatto una scelta politica molto importante e chi voterà per noi sa che vota per la famiglia e la vita. Il derby delle poltrone non ci interessa, importante per noi è orientare la coalizione verso determinati valori e per battere la dimensione avaloriale del M5S».