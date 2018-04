16/04/2018 - Lotta al randagismo, gli animalisti: "Priorità per prossimo Consiglio"

I Temi Della Campagna Elettorale. Anche gli animalisti si fanno sentire e chiedono ai candidati alla Presidenza della Regione Molise di inserire nei loro programmi elettorali la lotta al randagismo. Proposte messe nero su bianco dai dirigenti regionali della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente: dal censimento dei cani vaganti sul territorio alle campagne di sterilizzazione e microchippatura dei randagi, dalle iniziative di sensibilizzazione dei cittadini (nelle scuole in particolare) contro gli abbandoni e la riproduzione incontrollata al risanamento dei canili esistenti anche attraverso la formazione di consorzi tra enti locali.



Tra le richieste, maggiori verifiche sulle strutture che accolgono animali, la promozione delle adozioni con controlli seri su chi adotta un animale, l’adeguata perimetrazione del parco del Matese, sanzioni più severe per chi non rispetta le regole a tutela degli animali e degli ecosistemi.

«Nella lotta al randagismo – sottolinea la presidente della sezione di Campobasso, Maria Lanzillo – la Regione ha oggettivamente accumulato gravi ritardi che la prossima amministrazione deve colmare. Di qui la nostra insistenza, in particolare, su un programma sistematico di sterilizzazioni e microchippature. Chiediamo in particolare l’istituzione di un ticket sanitario per consentire ai proprietari di cani la possibilità di usufruire degli ambulatori veterinari pubblici per sterilizzazioni a basso costo. Ci attendiamo, inoltre, una politica ambientale attenta alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, risorsa finora trascurata anche sotto il profilo economico».