16/04/2018 - Bocce, Angelo Colitti vince il torneo regionale. La classifica finale

Castelpetroso. È terminata con un successo del giocatore più in forma del momento, Angelo Colitti dell’Avis Campobasso, la gara di bocce a carattere regionale, specialità individuale, organizzata dall’ABC Castelpetroso del presidente Marcello Iadisernia. Colitti ha superato nella finalissima, nel derby tra le due società campobassane che hanno sede al Centro Tecnico Regionale, il ventiseienne Marco Di Maria, portacolori del Bocciodromo Comunale Campobasso. Sul gradino più basso del podio, uscito di scena alle semifinali per mano di Colitti, il termolese Stefano Pellicanò della Madonna delle Grazie Termoli. Quarta posizione, invece, per Franco Iannacone della società ‘Il Laghetto Venafro’.



La classifica finale si completa con Nicola Tudino del Morgione Ripalimosani (quinto), Giuseppe Ruggeri dell’Avis Campobasso (sesto), Luigi Colavecchia del Bocciodromo Comunale Campobasso (settimo), Pompilio Carosella della Frosolonese (ottavo), Andrea Russo de La Torre Vinchiaturo (nono) e Francesco Lo Conte della società Fortezze Volanti di Ariano Irpino. Il direttore di gara è stato Giovanni Colitti, arbitro regionale del Comitato di Campobasso; l’arbitro di campo Franco Iengo.

Presenti alle fasi finali nel bocciodromo di Castelpetroso, prossimo a una profonda ristrutturazione, grazie ai fondi stanziati dalla Regione Molise, con la compartecipazione del Comune castellano, anche il presidente della Federbocce Molise, Angelo Spina, e il delegato provinciale della FIB Isernia, Paolo Vacca. Spina, nel discorso durante le premiazioni, ha ricordato il lavoro di promozione che sta portando avanti il Comitato Regionale FIB Molise, spronando le società bocciofile molisane a prendere il testimone per un’intesa opera di diffusione della disciplina sportiva delle bocce in ogni angolo della ventesima regione d’Italia.

Domenica 22 aprile, a Termoli, è in programma un evento promozionale sportivo-turistico a terna, che porterà nel centro adriatico atleti di tutta la regione, i quali al termine della manifestazione avranno modo di pranzare tutti insieme sul lungomare della cittadina adriatica.